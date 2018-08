Engie Electrabel reporte le redémarrage des réacteurs Doel 1 et 2 à décembre

(Belga) Engie Electrabel a adapté la date de fin des révisions en cours des réacteurs nucléaires Doel 1 et 2, annonce vendredi l'exploitant de ces installations. Les deux unités ne redémarreront pas avant le mois de décembre. A Tihange, seul un réacteur est actuellement disponible et les deux autres devraient à nouveau être couplés au réseau avant l'arrivée de l'hiver.

Doel 1 et 2 sont actuellement en révision planifiée, explique Engie Electrabel. Celle-ci, de longue durée, s'inscrit dans le cadre de la prolongation de dix ans de l'exploitation des unités. A la suite d'un programme d'inspections sur une conduite de secours faisant partie du système de réserve d'eau de refroidissement de Doel 1, les mesures correctives nécessaires se poursuivent et ont été étendues préventivement à Doel 2, détaille l'exploitant de la centrale. Le planning de la révision est dès lors prolongé et l'indisponibilité portée au 10 décembre à Doel 1 et au 31 décembre à Doel 2, alors que Doel 4 ne sera pas à nouveau reliée au réseau avant le 15 décembre. L'unité de Doel 3 est, elle, en fonctionnement. A Tihange, si le réacteur 1 de la centrale ne pose pas de problème pour le moment, une révision y est programmée du 20 octobre au 28 novembre. Les deux autres réacteurs (2 et 3) sont, eux, en pleine révision, respectivement jusqu'au 31 octobre et au 30 septembre. Ces différentes dates pourraient toutefois être modifiées en fonction du résultat des inspections et de l'avancement des travaux, prévient Engie Electrabel, qui souligne que ces événements n'ont aucun impact sur la population, les travailleurs et l'environnement. (Belga)