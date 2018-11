Feu vert de l'AFCN pour redémarrer Tihange 1

(Belga) L'Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) donne son feu vert au redémarrage de Tihange 1, annonce l'institution sur son site internet. Le réacteur nucléaire est à l'arrêt depuis le 13 octobre pour maintenance.

"Dans le cadre du plan d'action LTO de Tihange 1 pour son exploitation à long terme, les travaux ont été réalisés conformément au planning", indique l'AFCN, qui n'a "donc aucune objection au redémarrage de Tihange 1 et en a informé l'exploitant". Le réacteur pourra redémarrer quand les derniers travaux de l'entretien périodique seront terminés. L'exploitant de la centrale Engie Electrabel avait annoncé en septembre avoir avancé la maintenance de Tihange 1 parce que cinq des six autres réacteurs (Doel 1, Doel 2, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3) étaient à l'arrêt pour diverses raisons. La maintenance de Tihange 1 était initialement prévue du 20 octobre au 29 novembre. Elle a été déplacée vers la période du 13 octobre au 17 novembre. Si tout se passe comme prévu, le réacteur sera redémarré le 18 novembre. (Belga)