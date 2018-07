Mondial 2018 - Classement des buteurs : l'Anglais Harry Kane est le "Soulier d'Or" avec 6 buts

(Belga) A l'issue de la finale du Mondial 2018 de football, remportée 4-2 par la France aux dépens de la Croatie, l'Anglais Harry Kane termine meilleur buteur de la Coupe du monde avec 6 réalisations.

Les Français Antoine Griezmann et Kylian Mbappé ont porté leur total personnel à 4 buts. Ils rejoignent à la 2e place Romelu Lukaku, le Portugais Cristiano Ronaldo et le Russe Cheryshev. - Classement final des buteurs du Mondial 2018 de football à l'issue de la finale jouée dimanche (64 matchs sur 64) : 6 buts: Kane (Angleterre) 4 buts: Cheryshev (Russie), Cristiano Ronaldo (Portugal), Griezmann (France), LUKAKU (Belgique), Mbappé (France) 3 buts: Cavani (Uruguay), Costa (Espagne), Dzyuba (Russie), E. HAZARD (Belgique), Mandzukic (Croatie), Mina (Colombie), Perisic (Croatie) 2 buts: Agüero (Argentine), Coutinho (Brésil), Granqvist (Suède), Inui (Japon), Jedinak (Australie), Khazri (Tunisie), Modric (Croatie), Musa (Nigeria), Neymar (Brésil), Salah (Egypte), Son Heung-min (Corée du Sud), Stones (Angleterre), Suárez (Uruguay) 1 but: Al-Dawsari (Arabie Saoudite), Al-Faraj (Arabie Saoudite), Alli (Angleterre), Ansari Fard (Iran), Aspas (Espagne), Augustinsson (Suède), Badelj (Croatie), BATSHUAYI (Belgique), Bednarek (Pologne), F. Ben Youssef (Tunisie), Boutaib (Maroc), Bronn (Tunisie), Carrillo (Pérou), CHADLI (Belgique), Chicharito Hernandez (Mexique), J. G. Cuadrado (Colombie), DE BRUYNE (Belgique), Di María (Argentine), Drmic (Suisse), Dzemaili (Suisse), En-Nesyri (Maroc), Eriksen (Danemark), Falcao (Colombie), Felipe Baloy (Panama), FELLAINI (Belgique), Finnbogason (Islande), Forsberg (Suède), Gazinskiy (Russie), Gimenez (Uruguay), Golovin (Russie), Guerrero (Pérou), Haraguchi (Japon), K. Honda (Japon), Isco (Espagne), JANUZAJ (Belgique), M. Jørgensen (Danemark), Kagawa (Japon), Kim Young-gwon (Corée du Sud), Kolarov (Serbie), Kramaric (Croatie), Kroos (Allemagne), Krychowiak (Pologne), Lingard (Angleterre), Lozano (Mexique), Maguire (Angleterre), Mané (Sénégal), Mario Fernandes (Russie), Mercado (Argentine), MERTENS (Belgique), Messi (Argentine), MEUNIER (Belgique), Mitrovic (Serbie), Moses (Nigeria), Nacho Fernández (Espagne), Niang (Sénégal), Osako (Japon), Paulinho (Brésil), Pavard (France), Pepe (Portugal), Pogba (France), Poulsen (Danemark), Quaresma (Portugal), Quintero (Colombie), Rakitic (Croatie), Rebic (Croatie), Renato Augusto (Brésil), Reus (Allemagne), Roberto Firmino (Brésil), Rojo (Argentine), Sassi (Tunisie), Shaqiri (Suisse), Sigurdsson (Islande), Thiago Silva (Brésil), Toivonen (Suède), Trippier (Angleterre), Umtiti (France), Varane (France), Vela (Mexique), VERTONGHEN (Belgique), Vida (Croatie), Wague (Sénégal), Waston (Costa Rica), Xhaka (Suisse), Zuber (Suisse). (Belga)