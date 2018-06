Karim et Christel, un couple belgo-tunisien de Visé: comment vont-ils vivre le match ?

Après une première victoire face au Panama, les Diables Rouges s'apprêtent à affronter la Tunisie ce samedi à 14 heures au stade du Spartak. De quoi rappeler à ce couple de très beaux souvenirs: lorsque Karim est arrivé en Tunisie pour venir vivre en Belgique avec Christel, les deux pays s'affrontaient déjà lors de la Coupe du Monde en 2002. Pour marquer le coup, ils ont invité leurs amis à venir voir le match de ce samedi avec eux après un bon couscous... RTL INFO leur a demandé leurs impressions.

Pour le match de ce samedi, Karim et Christel se préparent depuis quelques temps. Lui est d’origine tunisienne, elle est belge. Ils vivent ensemble à Visé, en région liégeoise. Ils se sont rencontrés il y a 18 ans, lorsque Christel, qui travaille dans le secteur du tourisme, était en déplacement en Tunisie. Deux ans plus tard, Karim est venu la rejoindre en Belgique. C’était en juin 2002, c’était la Coupe du monde. Et déjà, leurs deux pays s’affrontaient ! Ils ont regardé le match, à deux. "J’étais content qu’on fasse un match nul ce jour-là", se souvient Karim. En effet, ce jour-là, Marc Wilmots avait ouvert le score à la 13e minute, et Raouf Bouzaiene avait égalisé quatre minutes plus tard.





Un couscous avec une trentaine d'amis pour marquer le coup

Comment ont-ils réagi lorsqu'ils ont appris que leurs deux nations allaient à nouveau s’affronter ? "On était devant le tirage au sort, et on était à la fois contents, parce que je me suis dit, chouette c’est un match important, mais on aurait peut-être voulu se rencontrer dans les quarts ou les demi-finales", nous dit Christel.



Le couple a deux enfants, Alexandre, 15 ans, et Sofiane, 11 ans, et veut "marquer le coup" pour cette rencontre: "Mon fils voulait inviter ses copains, on s’est dit qu’on allait faire une grande fête pour le match. On a décidé d’organiser un grand couscous avec nos amis. On est 35 pour le moment", nous explique Christel. "A la base, je voulais faire boulets frites et couscous, et je me suis dit, on ne va pas se lancer dans du trop compliqué, ce sera couscous pour tout le monde, et tout le monde est ravi", précise-t-elle.





"Mon cœur, il dit la Tunisie, mais je suis belge"



Christel supporte la Belgique. Karim est plus tiraillé: "Mon cœur, il dit la Tunisie, mais je suis belge. J’aime bien les deux équipes… mais j’aimerais que la Tunisie gagne", nous confie-t-il. Et les enfants ? "Ils supportent la Belgique comme leur maman. Mais quand ils me voient fâché, ils viennent me dire, on supporte la Belgique et la Tunisie 50/50", s’amuse-t-il.



Comment réagiront-ils dès lors en cas de victoire ou de défaite de leur équipe ? "Comme la Tunisie a perdu le premier match, je me dis que le couscous ne sera pas très bon. Or c’est lui qui va faire le couscous, et il est un peu fâché pour le moment", plaisante Christel, qui nous confie que son compagnon peut être mauvais perdant. Et elle ? Aussi, dit-elle. "J’aime bien gagner. Mais la fête l’emportera". Karim nous raconte: "Si la Belgique gagne, elle va rigoler de moi, puis si la Tunisie gagne, je vais rigoler d’elle".





"J'ai toujours regardé le foot"



Le couple regarde les matchs ensemble plutôt à l’occasion des grandes compétitions, que Christel aime suivre. Mais pour Karim, le foot, c’est toute l’année. "Lui regarde même la petite équipe de Bolivie contre la petite équipe du Pérou", nous explique Christel. Son compagnon a d’ailleurs été joueur professionnel: "J’ai joué à Malte en 1e division, j’ai été joueur dans plusieurs équipes en Tunisie, et en Belgique, j’ai joué à Huy", nous dit Karim. "J’ai 49 ans et j’ai toujours regardé le foot, c’est comme un biberon".





Leurs pronostics



Quels sont leurs pronostics pour le match de samedi ? "2-1", dit Christel. "1-1", répond Karim, ajoutant, "Comme ça on se partage".



Quand on leur demande quels sont leurs joueurs préférés, tous deux citent Eden Hazard. Christel ajoute Kevin De Bruyne, alors que Karim préfère Romelu Lukaku: "Il est fort, lui". Et en Tunisie ? "J’en ai beaucoup, mais je dirais Ferjani Sassi", nous dit Karim.





Un couscous à 35, ça ne s'improvise pas :"J'ai dû prendre congé"



Le couple a commencé à préparer dès vendredi leur grande fête du foot. "J’ai dû prendre congé, pour préparer ce fameux couscous. On se lèvera à 6-7 heures pour commencer à le préparer. Les amis viennent à 11 heures pour l’apéro, pour se mettre un peu dans l’ambiance, on mange, et le match commence à 14 heures", nous détaille Christel.



C’est Karim qui sera aux commandes du couscous. Il a même accepté de nous dévoiler sa recette: "On met de l’huile dans une grande marmite, avec les oignons, les tomates concentrées, la viande, puis les épices, on met de l’eau, on laisse le bouillon chauffer… puis les légumes".