La face sombre du Super Bowl: "Il y avait des adeptes du tourisme sexuel de partout qui venaient acheter du sexe"

Chaque année, le "Super Bowl", la finale du tournoi de football américain, attire de grands noms de la chanson et près de 100 millions de téléspectateurs. Mais ce rendez-vous très médiatisé a aussi un sombre à-côté: une augmentation du trafic d'êtres humains, en particulier l'exploitation sexuelle.

Cette année, Miami, en Floride, accueillait le match le 2 février. Malgré la publicité et les retombées économiques, les autorités de cette ville festive, située dans le troisième Etat américain le plus touché par ce fléau après la Californie et le Texas, s'inquiétaient.

Miami a des problèmes que "le Super Bowl va clairement amplifier, parce que quand vous avez de grands évènements festifs comme celui-ci, ça va attirer des organisations (criminelles) qui vont essayer de venir pour faire plus d'argent", dit à l'AFP Anthony Salisbury, agent spécial chargé des enquêtes au département de la Sécurité intérieure.

Katariina Rosenblatt peut témoigner du lien entre tourisme et exploitation sexuelle. Entre l'âge de 13 et 17 ans, elle a été prostituée de force dans un hôtel de Miami Beach. "J'ai été vendue pour mon innocence en tant que petite Américaine vierge, mais j'ai réussi à me sortir du trafic", dit-elle à l'AFP. "Dans l'hôtel à Miami Beach, il y avait des adeptes du tourisme sexuel de partout qui venaient acheter du sexe", raconte l'Américaine, qui a fondé une ONG d'aide aux victimes de traite d'êtres humains, "There Is Hope For Me" (Il y a de l'espoir pour moi).

Faire attention aux signes

Les autorités sont donc en train de former des employés d'hôtels, des gardiens, des chauffeurs de bus et de VTC à reconnaître les signes qu'enverrait une victime de traite. Car ces métiers sont les plus susceptibles de croiser le chemin de personnes prises au piège.

Si les clients d'un hôtel reçoivent de nombreuses visites dans leur chambre, s'ils demandent une chambre près de l'escalier, s'ils refusent que le ménage soit fait... Ce sont certains des signes qui peuvent alerter sur une situation trouble.

Il peut s'agir "d'une attitude nerveuse, de quelqu'un qui évite votre regard; parfois les victimes ne vont pas répondre sans regarder une autre personne avant de le faire, comme si elles cherchaient la permission", expliquait récemment la procureure de Floride, Ashley Moody, lors d'une formation dans un hôtel de Miami Beach. Elle a aussi demandé aux employés de prêter attention aux tatouages, qui souvent indiquent que la victime "appartient" à un trafiquant. Surtout si plusieurs personnes arborent le même.

Les organisateurs du Super Bowl ont dit leur soutien à ces efforts, et se sont associés à la campagne.

Registre public

Le problème a éclaté au grand jour quand, en février 2019, Robert Kraft, le propriétaire de l'équipe de football américain New England Patriots, a été impliqué dans une affaire de trafic d'êtres humains. Le multimillionnaire de 78 ans a été inculpé pour avoir sollicité les services de prostituées dans un salon de massages en Floride, pendant les jours précédant le Super Bowl - remporté par ailleurs par son équipe. Robert Kraft se dit innocent, et l'affaire est toujours devant les tribunaux.

A la suite de cela, une grande campagne contre l'exploitation sexuelle a été lancée.

Dans les stations de métro - et bientôt à l'aéroport - des pancartes montrant une adolescente près d'un homme plus âgé ont été installées. "Ce n'est pas ce que vous pensez", dit l'un des slogans, accompagné d'un numéro de téléphone d'urgence.

Une loi entrée en vigueur ce janvier requiert en outre que les photographies prises par la police après une arrestation et les données personnelles des personnes arrêtées pour avoir eu recours à des travailleuses du sexe en Floride apparaissent sur un registre en ligne, accessible à tous.

Selon l'Organisation internationale du Travail, 40 millions de personnes dans le monde sont victimes d'une forme d'esclavage moderne. Parmi elles, près de 25 millions sont soumises à des travaux forcés ou à l'exploitation sexuelle.

L'an dernier, les autorités fédérales ont arrêté une cinquantaine de personnes pour exploitation sexuelle en Floride, selon M. Salisbury. Un nombre qui est loin de refléter l'étendue du phénomène, prévient l'agent, car les cas sont difficiles à porter devant la justice et les criminels sont en général arrêtés pour d'autres motifs.

En 2014, les autorités judiciaires et policières mènent une vaste opération durant le Super Bowl qui expose un large réseau de prostitution d’enfants et d’adolescents. L’opération permet aussi de retrouver une vingtaine de mineurs, dont la plupart des parents avaient signalé la disparition. Plus de 45 proxénètes et complices ont été arrêté, la plupart ont été condamnés.