La filiale belge de MediaMarkt victime d'usurpation d'identité... en Espagne: "Pix-Market est tenu par des criminels"

Sur RTL info, nous évoquons régulièrement les arnaques en ligne, qui n'ont de cesse de se réinventer pour trouver de nouvelles victimes. Si on part généralement d'une personne alertant la rédaction via le bouton orange, cette fois, c'est MediaMarkt qui nous contacte directement. "MediaMarkt met en garde les clients contre le site web frauduleux Pix-Market. Ce site espagnol tente, entre autres, de vendre la nouvelle PlayStation 5 et mentionne également les coordonnées (simplement l'adresse postale du siège en Belgique) de la chaîne électronique", écrit la filiale belge du groupe allemand dans un communiqué.

L'introuvable PlayStation 5

Le site Pix-Market, en dehors de mentionner l'adresse de MediaMarkt en Belgique, a tout d'une plateforme louche à éviter pour un public belge. Premièrement, elle est inconnue et écrite uniquement en espagnol. Deuxièmement, son design et son ergonomie sont bâclés. Troisièmement, elle se concentre sur la vente d'un objet en rupture de stock un peu partout dans le monde: la PlayStation 5, dernière console de jeu vidéo de Sony.

"La PlayStation 5 est très convoitée, situation dont essaie de profiter le site web frauduleux Pix-Market. Il s’agit en fait d’un site tenu par des criminels: celui qui achète une PlayStation via Pix-Market risque d’être déçu puisqu’il ne verra jamais arriver son précieux. Cependant, son argent sera bel et bien volatilisé : une pure arnaque donc", selon MediaMarkt.

10 plaintes par jour…

Les arnaques, MediaMarkt, qui existe dans une partie de l'Europe, "y est de plus en plus souvent confronté".

"Nous recevons malheureusement une dizaine de plaintes par jour de la part de clients. Par exemple, des criminels arrivent à obtenir les données bancaires des victimes en leur envoyant un mail dans lequel ils se font passer pour leur banque, après quoi ils effectuent des achats en ligne sur MediaMarkt qu’ils font livrer à un point poste. C’est également une arnaque qui se produit souvent. Nous collaborons étroitement avec la police pour aider à arrêter les auteurs de ces crimes. Récemment, cela a permis d’attraper un criminel", poursuit la porte-parole de l'entreprise, Janick De Saedeleer.

Pour rappel, lorsque vous achetez ou vendez quelque chose en ligne, il faut toujours pouvoir identifier qui se cache derrière le site, ou qui est votre interlocuteur (posez-lui des questions, privilégiez la remise en main propre si vous vendez). Fiez-vous principalement à des enseignes vraiment belges qui, c'est plus prudent, ont également des points de vente physiques (Dreamland et Colruyt, Mediamarkt, Vandenborre, Krefel, Delhaize, Carrefour, Lidl, Ikea, etc…).