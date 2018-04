Scandale dans des centres de formation de football en Argentine: "Les parents n'étaient pas au courant avant que cela ne sorte dans la presse"

En Argentine, un scandale embrase, en ce moment, le monde du football. Des adolescents, pensionnaires de centres de formation de clubs prestigieux du pays, auraient été apparemment prostitués et victimes d'abus sexuels. Six personnes ont déjà été arrêtées.

Le scandale éclate fin mars lorsque le psychologue du club Independiente recueille le témoignage d'un adolescent de 17 ans. Il confie avoir été encouragé avec un autre joueur de 19 ans à se prostituer. C'est un cas loin d'être isolé: plusieurs apprentis joueurs du deuxième club de l'Argentine River Plate dénoncent également des abus sexuels.

Maria Elena Leuzzi, directrice d'une association pour les victimes de viol: "Cette affaire nous choque. On a écouté le récit de ce qu'il s'est passé au club Independiente sans penser qu'il pourrait y avoir d'autres clubs . Non pas parce qu'on était ignorant, mais parce qu'ils avaient l'air d'être des clubs sérieux et responsables."

En échange de relations sexuelles avec des adultes, les victimes recevaient de l'argent, des promotions au sein du club ou encore des accessoires de sport. Certains supporters du club ont dû mal à croire à ces accusations. C'est le cas de Victor: "River Plate est un club où les familles viennent, où tout le monde vient. Si cela a eu lieu depuis avant 2011, je pense que beaucoup de gens n'iront pas au tribunal".



Une maman, inquiète est sous le choc de cette annonce: "Les gens ne sont pas au courant. Cela se passe en interne. Je pense que même les parents n'étaient pas au courant avant que cela ne sorte dans la presse. Et bien sûr en tant que mère, je suis inquiète."

La police de Buenos Aires a déjà arrêté 6 personnes dont un arbitre et un organisateur de tournoi de jeunes. La police s'intéresse également à de possibles cas d'abus sexuels dans un troisième club.