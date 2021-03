Inédit: le Premier ministre Alexander De Croo sera en direct sur Facebook pour répondre aux questions des Belges ce soir

Le Premier ministre répondra aux questions des Belges en direct ce mercredi dès 20h.

C'est une première en Belgique. Le Premier ministre Alexander De Croo sera en direct sur Facebook ce mercredi à partir de 20h. Un an après le début de la crise du coronavirus, il répondra aux questions des Belges en vidéo, et depuis sa page Facebook. "Ce soir, dressons ensemble le bilan de cette année corona. Vous avez des questions sur le corona et sur la façon de sortir notre pays de cette crise ? Suivez la discussion en direct à 20h et posez votre question !", écrit-il.

Cet événement inédit sera à suivre en direct sur RTL INFO dès 20h.

Le 5 mars dernier, le Premier ministre belge Alexander De Croo avait présenté un calendrier d'assouplissement des restrictions anti-Covid. Voyages à l'étranger interdits pour les congés de Pâques, mais des perspectives pour la culture en avril, les cafés et restaurants en mai: voici ce qui a été décidé par l’exécutif. L'espoir de l'annonce d'un déconfinement plus large lors du comité de concertation suivant reposera notamment sur le succès de la campagne de vaccination.