JO-2024: le comité d'organisation en ordre de marche

L'organisation des Jeux olympiques de Paris-2024 a franchi un palier vendredi au Bourget avec son premier Conseil d'administration. Installation des membres, salaire du président Tony Estanguet et lancement des pistes de réflexion autour de l'héritage des Jeux étaient au menu de ce premier rendez-vous.

. Estanguet percevra 270.000 euros bruts par an

Le président du Cojo (Comité d'organisation des Jeux olympiques) de Paris-2024 percevra une rémunération annuelle de 270.000 euros bruts jusqu'en 2020. Son bras droit, le directeur général Etienne Thobois, touchera lui 260.000 euros bruts. Ces salaires pourront évoluer après 2020 dans une limite de 20%, en fonction de certains critères de performance.

Ils ont été validés "à l'unanimité" par le Conseil d'administration qui a suivi en ce sens les recommandations d'un comité des rémunérations, indépendant, présidé par l'ancien patron de la Poste Jean-Paul Bailly.

La question des rémunérations des principaux dirigeants du Cojo était devenue sensible dès l'attribution des Jeux olympiques à Paris par le CIO, en septembre dernier, à Lima. Le Canard Enchaîné avait évoqué un salaire de 450.000 euros annuels pour Estanguet, immédiatement démenti par le triple champion olympique. Un amendement avait été déposé puis retiré, lors de l'examen de la loi olympique, pour plafonner les rémunérations des patrons du Cojo à 268.000 euros bruts. Un autre amendement, adopté celui là, institue un contrôle annuel des comptes du Comité par la Cour des Comptes.

. Martin Fourcade, figure de proue des athlètes

Le quintuple champion olympique de biathlon, devenu à Pyeongchang le sportif français le plus titré de l'histoire des JO, sera le président de la Commission des athlètes. Actuellement en phase de récupération après ses exploits en Corée du Sud, le Pyrénéen n'était pas présent physiquement au Bourget mais a échangé avec les membres via Skype au début de la réunion.

Estanguet l'a aussi désigné membre du Conseil d'administration, avec voix délibérative, tout comme quatre autres figures du sport français: l'ancien tennisman Guy Forget, la boxeuse Sarah Ourahmoune, la championne paralympique de 400 mètres Nantenin Keïta et l'ancienne athlète Marie-José Pérec.

"Il était important de garder les sportifs au coeur de cette organisation", a salué le triple champion olympique qui veut que les Jeux "profitent largement à la population française".

. 40 membres au conseil d'administration pour l'instant

En plus des cinq sportifs français désignés par le président, vingt-neuf autres membres ont une voix délibérative au CA du Cojo. La ministre des Sports Laura Flessel et la maire de Paris Anne Hidalgo en font partie ainsi que la présidente de la Région Ile-de-France Valérie Pécresse et Stéphane Troussel, le patron du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, où se situera le village olympique et auront lieu une grande partie des épreuves.

On trouve aussi d'autres sportifs comme le nageur Fabien Gilot et la taekwondoïste Gwladys Epangue en tant que co-présidents de la Commission des athlètes de haut niveau. Six autres membres détiennent chacun une voix consultative comme le représentant des organisations syndicales Bernard Thibault. D'autres membres issus de la société civile, du monde économique et des ONG, sont en cours de désignation.

. Quid de l'héritage des Jeux?

C'est un élément clé de la philosophie de Paris 2024, rappelée vendredi par Tony Estanguet. Mais comment concrétiser son apport auprès des populations? La question n'a pas encore été tranchée, mais le sera d'ici la rencontre avec les membres du CIO les 18 et 19 juin prochains, comme l'a souligné le président du Cojo qui veut prendre le temps de réfléchir sur la forme.

"Dans un premier temps, nous avons besoin d'identifier les objectifs prioritaires, ensuite se posera la question des moyens et de l'outil. On ne sait pas si on va créer une structure séparée pour cela ou si cela se fera au sein du Cojo", a affirmé Estanguet. Le département de Seine-Saint-Denis, comme la ville de Paris, ont poussé eux pour qu'une structure spécifique dédiée à cette question soit créée.