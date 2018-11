L'autoroute E19 Mons-Bruxelles à nouveau fermée à partir de 18h00 à hauteur de Feluy

(Belga) "A partir de 18h00, ce dimanche, et pour la nuit, l'autoroute E19 Mons-Bruxelles sera fermée dans les deux sens entre Familleureux et l'échangeur Nivelles-A54. La N59, route Baccara, sera également fermée entre la chaussée de Marche et la ruelle Gobert", annonce la commune de Seneffe sur sa page Facebook. L'objectif est une nouvelle fois de sécuriser le dépôt pétrolier de Total à Feluy, autour duquel des incidents avaient éclaté la semaine dernière en marge de manifestations des "gilets jaunes".

"Ce dispositif exceptionnel est mis en place suite à une décision du Gouverneur de la Province de Hainaut (Tommy Leclercq) pour garantir la sécurité de tous", rappelle la commune. "Le dépôt pétrolier est une usine sensible, une usine Seveso." La commune rappelle également que "les bourgmestres de Seneffe et d'Ecaussinnes ont pris la semaine dernière des arrêtés interdisant l'entreposage de matériaux combustibles, leur incinération ainsi que les entraves sur la voie publique dans un rayon de 500 mètres autour des dépôts pétroliers du Zoning Industriel de Feluy." (Belga)