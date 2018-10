La Belgique ne peut plus compter que sur un seul réacteur

(Belga) La Belgique ne compte actuellement qu'un seul réacteur nucléaire opérationnel: Doel 3. Comme annoncé, Engie Electrabel a arrêté Tihange 1 pour procéder à son entretien, indique son site samedi.

Engie Electrabel avait annoncé avancer l'entretien de Tihange 1 au 13 octobre, au lieu du 20 initialement. Cela permet de limiter la période pendant laquelle Doel 3 (d'une capacité de 1.066 mégawatts) sera la seule centrale nucléaire en fonctionnement du pays. Tihange 1, et ses 962 mégawatts de capacité, est censée fournir à nouveau du courant à partir du 17 novembre. Les cinq autres réacteurs du royaume sont à l'arrêt en raison d'entretiens ou de problèmes. Engie ambitionne de redémarrer Doel 1, Doel 2 et Doel 4 dans le courant du mois de décembre. Tihange 3 devrait être remis en fonction le 1er mars, tandis que Tihange 2 ne devrait reprendre du service que le 31 mai. Un risque de pénurie d'énergie guette la Belgique cet hiver en raison de l'indisponibilité des centrales. L'approvisionnement électrique doit être assuré via l'importation et la remise en marche de centrales en gaz. Il sera également demandé aux gros consommateurs industriels de stopper leur consommation d'énergie aux heures de pointe du soir et du matin afin de libérer leur surcapacité. (Belga)