Le Belge prêt à hiverner dans le sud pour réduire sa facture d'énergie

(Belga) La forte hausse des prix de l'énergie semble inciter les Belges à passer une partie de l'hiver dans une partie plus chaude et ensoleillée de l'Europe, comme le constatent plusieurs tour-opérateurs.

"Le Belge vient plus souvent se renseigner sur des longs séjours de trois semaines au moins dans le sud. La raison de ce regain d'intérêt est la hausse des prix de l'énergie. Les gens font leurs calculs et en déduisent qu'il est plus intéressant financièrement de rester un peu dans le sud", commente-t-on chez TUI qui observe actuellement une hausse de 50% des longs séjours pour l'hiver prochain comparé au précédent. Il ne s'agit pas uniquement de personnes retraitées, mais aussi de travailleurs cherchant un point de chute. Certaines entreprises offrent la possibilité de travailler depuis l'étranger. Sunweb, de son côté, constate un bond de 27% des réservations de vacances de trois semaines au moins. L'Association belges des tour-opérateurs (ABTO) confirme la tendance. "Le Belge est malin. S'il peut couper le chauffage chez lui pendant quelques semaines, il va le faire", commente le porte-parole Pierre Fivet. Selon lui, la clientèle allemande adopterait un comportement similaire. (Belga)