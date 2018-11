Le prix de l'électricité baisse après un pic

(Belga) Le prix de l'électricité qui sera fournie vendredi reculera encore après avoir atteint un pic.

L'indisponibilité de plusieurs centrales électriques et le temps plus froid ont causé un pic pour le prix de l'électricité. Le prix du MW d'électricité pour livraison mercredi a culminé à 185 euros à la bourse Epex Spot Belgium (Epex). Après une baisse pour une livraison jeudi (jusqu'à 132,6 euros par MW), le prix baissera encore vendredi. Pour vendredi matin, le prix atteindra 106 euros par MW et 130,1 par MW pour le pic de 19h00. La pénurie sur le marché de l'électricité, le peu de vent pour les éoliennes et une importation croissante de l'électricité en provenance de France ont mené à des prix élevés ces derniers jours. Plusieurs paramètres sont calculés pour établir le prix de l'électricité livrée le lendemain comme les différences de température, les difficultés d'importation, l'offre et la demande. (Belga)