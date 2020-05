"Maintenir les loisirs actifs cet été est primordial", selon les organisations de jeunesse

(Belga) Plusieurs associations, organisations et mouvements de jeunesse belges ont plaidé mardi dans une carte blanche pour l'organisation et le maintien des loisirs actifs pour les jeunes cet été.

Avec la crise du coronavirus, les centres de vacances et autres activités de jeunesse sont dans l'incertitude quant au déroulement de l'été. Au vu des dispositifs à mettre en place afin de rendre les activités possibles, les organisations demandent urgemment une décision des autorités. "Il faut nous laisser le temps de nous préparer afin que les parents puissent nous confier leurs enfants en toute confiance et que les enfants arrivent et participent sur le lieu de vacances collectif le plus sereinement possible", plaident-elles. Selon ces dernières, les vacances sont devenues un besoin vital en raison de la crise actuelle. Elles soulignent par ailleurs les situations très inégales que les jeunes vivent face à cet isolement. Ne négligeant pas la préoccupation sanitaire, elles estiment toutefois la dimension humaine très importante car cette crise est également sociale. "Il est de notre responsabilité de leur offrir des temps de vacances pour souffler après cette période de bouleversements, pour recommencer à partager des moments avec d'autres, pour grandir sereinement et à l'abri des pressions extérieures", concluent les signataires. (Belga)