346.000 euros récoltés par les participants à l'Oxfam Trailwalker

(Belga) La 11e édition de l'Oxfam Trailwalker se tenait durant le week-end dans les Fagnes. Ce trail caritatif d'une longueur de 100 km a permis de récolter cette année 346.000 euros au profit d'Oxfam.

Au total 195 équipes, composées chacune de 4 marcheurs, ont pris le départ samedi matin à Kettenis sur le territoire de la commune d'Eupen. 86% des 780 marcheurs engagés sont parvenus à parcourir les 100km dans le temps imparti soit moins de 30 heures, annoncent les organisateurs. Cette année, l'équipe la plus rapide a bouclé les 100 km en 13h36 minutes malgré un parcours plus technique et la météo variable. Pour cette 11e édition, quelque 280 bénévoles étaient mobilisés. (Belga)