Elle découvre cet animal dans son jardin: quel est ce grand papillon capable de vol stationnaire?

La période de fin d’été est propice pour observer la nature. Il existe notamment un papillon, le Sphinx du liseron, qu’on peut apercevoir dans les jardins et qui interpelle.

"C’est vraiment bizarre. Qu’est-ce que c’est?", nous a demandé une personne via le bouton orange Alertez-nous avec en pièce jointe, la photo de ce petit papillon aux tons gris et bruns qu'une de ses amies a trouvé dans son jardin. Nous nous sommes adressés à un spécialiste. C'est un Sphinx du Liseron nous a renseigné Patrick Lighelozzo, spécialiste des papillons chez Natagora, l'association de protection de la nature et de la diversité.

Il s’agit d’un papillon migrateur qui "peut parcourir de très grandes distances pour un insecte", poursuit le spécialiste. "On en voit chaque année en Belgique, il est présent sur l’ensemble de notre pays et également sur tout le territoire européen. On peut observer ce papillon dès le début de l’été mais c’est surtout à la fin de l’été qu’on les voit en plus grands nombres."

Cet insecte a la particularité d’être assez grand, presque 7 centimètres. Il n’est pas rare de le voir en début de soirée. "A l’instar des autres espèces de Sphinx, le Sphinx du liseron est capable de vol stationnaire ‘à la manière du colibri. Ce vol lui est très utile pour se positionner devant les fleurs à corolles qu’il butine grâce à sa longue trompe pour en tirer le précieux nectar."

Enfin, si vous trouvez une espèce que vous ne connaissez pas, l’application ObsIdentify permet de reconnaître en direct l’espèce qui se trouve devant vous. Pour les passionnés de la faune et la flore, vous pouvez encoder vos trouvailles dans la banque de données Observations.be, géré par Natagora.