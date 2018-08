"C'est magnifique, notre jardin à un air de 'jardin d'Eden'": il observe ces chenilles qui vont devenir des "gouttes de sang" (photos)

Une personne nous a écrit via le bouton orange Alertez-nous pour nous faire part d'une grande abondance de papillons et de chenilles chez elle cet été: "C'est magnifique, notre jardin à un air de 'jardin d'Eden'", commente-t-elle, nous joignant une photo d’une espèce particulièrement présente chez elle: "C'est uniquement des chenilles de même race et cela donne un papillon noir et rouge, c'est vraiment beau. je me suis renseigné et la race de ce papillon est 'Tyria jacobaeae'", nous précise-t-elle.





Un papillon directement lié à cette plante aux fleurs jaunes

Nous avons soumis son cliché à Patrick Lighezzolo, grand spécialiste des lépidoptères (l’ordre des papillons) pour l’association de protection de la nature Natagora, qui confirme cette identification. "Il s’agit de l’écaille du séneçon, du nom de sa plante hôte, on en trouve chez nous et ailleurs en Europe", précise-t-il.

Le séneçon, c’est cette plante aux fleurs jaunes souvent considérée comme "mauvaise herbe" (surtout par les agriculteurs, voir plus bas). Il en existe plusieurs espèces fort semblables de prime abord, voici sa forme commune. S’il en pousse dans votre jardin, vous observerez peut être également ces chenilles.



Encore quelques réserves avant de s'enfouir dans le sol

Sur la photo, les chenilles en sont à leur dernier stade, précise le spécialiste. "Elles vont encore manger pour faire des réserves, puis vont s’enfouir dans le sol pour se chrysalider, et passer l’hiver au stade chrysalide". Elles deviendront donc adultes l’année prochaine, au mois de mai-juin. Voici à quoi elles ressembleront alors:



Pixabay/Theiss



Une "goutte de sang" redoutée

Ce papillon est également appelé "goutte de sang", en raison de sa couleur une fois arrivé à son stade adulte. Et c’est précisément cette couleur qui va permettre à l’écaille du séneçon, qui est classée parmi les papillons de nuit, de voler également le jour, car elle ne redoute pas les oiseaux insectivores: "Avec cette coloration rouge qu’elle affiche adulte, et la chenille qui est jaune et noire, cela annonce un signal coloré aux prédateurs qui indique qu’elle a une certaine toxicité pour eux. D'autres papillons ont développé ça, comme les zygènes. Ils sont rouges et noirs aussi, et ce sont également des papillons de nuit qui volent le jour", commente Patrick Lighezzolo.





Des alcaloïdes toxiques pour le bétail

Et les oiseaux auraient tort de ne pas s’en méfier: la chenille et l’adulte de ce papillon ingèrent les alcaloïdes présents dans le séneçon, qui sont par ailleurs toxiques pour les animaux d’élevage qui viendraient à le brouter. "Le papillon mange ce végétal, et l’utilise en sécrétion lorsqu'il est attaqué pour être mangé par le prédateur. Les oiseaux soit décident de ne pas manger cette espèce-là, soit trouvent une stratégie pour l’avaler très rapidement sans que la chenille n’exsude ce liquide toxique".





Devine qui papillonne au jardin?

Si vous observez, vous aussi, des papillons dans votre jardin, vous pouvez prendre part, ce week-end du 4 et 5 août, à un comptage très utile pour évaluer les populations des différentes espèces. Natagora organise comme chaque année l'opération "Devine qui papillonne au jardin". Pour participer, il suffit de ce rendre sur ce site. Lors du recensement de l'année dernière, 12.600 papillons ont ainsi été encodés grâce à la participation de 830 particuliers.