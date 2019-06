"Ce que j'ai vu m'a profondément choqué": Nagui et L214 dévoilent une nouvelle vidéo CHOC sur l'enfer des "vaches à hublot"

L'association de défense des animaux L214 vient de dévoiler une nouvelle vidéo choc. Elle dénonce l'enfer des "vaches à hublot".

"Bonjour, c'est Nagui. Ce que j'ai vu dans cette nouvelle enquête de L214 m'a profondément choqué." C'est de cette façon que démarre la vidéo de l'association. L214 dévoile ce qu'il se passe à l'intérieur du premier centre privé européen de recherches en nutrition animale et conduite d'élevage, situé à Saint-Symphorien, dans la Sarthe, en France. "Dans ce centre, on teste la nourriture donnée aux animaux d'élevage. Le but, c'est de les rendre les plus productifs possible, quelles qu'en soient les conséquences pour leur santé", explique l'animateur.

Poulets, cochons, veaux, lapins malades et enfermés dans des cages minuscules, voilà ce qu'on peut voir dans cette nouvelle vidéo choc. Elle dévoile aussi l'enfer des vaches à hublot. Ces vaches ont le flanc percé et équipé d'un hublot d'environ 20 cm fermé par un clapet. Le but ? Etudier leur digestion. Les vaches sont contraintes de vivre enfermées dans un bâtiment au sol bétonné. Elles n'ont pas de paille et vivent dans leurs déjections.

Des travailleurs du centre plongent leur bras dans ce hublot pour y déposer ou retirer des aliments, nettoient le pourtour au jet d'eau à haute pression… Une pratique qui n'est pas tolérable pour L214. L'association a décidé de porter plainte contre le groupe Avril, entreprise qui gère le laboratoire. Elle lance aussi une pétition en ligne contre la "fistulation", le nom scientifique de cette pratique.

Pour voir la vidéo de L214, cliquez ici (âmes sensibles s'abstenir).