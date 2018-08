"Chaque année, elles s'arrêtent au même endroit": vous avez observé le passage des cigognes (photos)

Lundi soir, Ali a observé 8 cigognes blanches posées à Boirs (commune de Bassenge, province de Liège). "La migration a bien commencé, chaque année elles s'arrêtent toujours au même endroit", nous dit-il. En effet, le passage de ces oiseaux majestueux dans nos contrées s'effectue généralement entre le 15 juillet et le 15 septembre. Les cigognes viennent d’Allemagne, des Pays-Bas, du Danemark ou parfois de Pologne et se dirigent vers l'Espagne voire le nord de l’Afrique en passant par chez nous.

Voici une carte montrant la trace de présence de cigognes à travers l'Europe, mois après mois:

Les cigognes changent de halte mais de préférence, pas de site de nidification

Cependant, il ne s'agit pas forcément des mêmes individus chaque année, car on peut s'attendre à ce qu'elles viennent se poser un peu partout, commente Antoine Derouaux, ornithologue chez Aves-Natagora. "Cela peut arriver qu’elles viennent se poser au même endroit, mais ce n’est pas systématique. Il y a des endroits où on voit plus souvent les cigognes, parce que c’est un environnement qui leur convient bien: des zones de prairie à proximité de fermes assez hautes, des zones de champs proches de cultures, et des pylônes électriques où elles aiment bien aller se mettre pour la nuit. Elles sont assez peu exigeantes".

Si le choix du site de halte migratoire se fait de façon plus aléatoire, les cigognes restent fidèles à leur nid, "tant que les nidifications sont réussies, et que les deux adultes sont présents".

Samedi matin, JP observait un plus gros groupe, composé d'une trentaine d'individus à Bierges (Brabant wallon).