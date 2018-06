"J’ai failli la manger, j’ai vu une patte dépasser": pourquoi trouve-t-on souvent de petits crabes dans les moules?

Si vous êtes amateur de moules, c’est un phénomène que vous avez probablement déjà observé: dans la casserole, il arrive qu'on retrouve, parmi les coquilles, un petit crabe. Parfois, on ne s’en rend pas compte à temps, et on croque même dedans… Une personne nous a envoyé cette photo, via le bouton orange Alertez-nous: "J'ai trouvé ça dans une moule que j'ai achetée dans un supermarché. J'ai failli la manger. Heureusement que j'ai vu un truc blanc dépasser. C'était une patte !", nous dit-il avec quelques smileys témoignant de son amusement.





Viens chez moi, j'habite chez une copine



A la rédaction, ça nous a fait sourire, et on s’est demandé pourquoi ces petits crabes s’invitaient si souvent dans nos moules marinières. L’explication est simple : ces petits crabes nommés pinnothères, également appelés "crabes petit pois", en référence à leur petite taille, vivent à l’intérieur des coquilles des moules, mais aussi d’autres bivalves (une classe de mollusques), comme les palourdes ou les huîtres. On dit du pinnothère qu’il est un "commensal" de la moule, ce qui signifie qu’il mange en quelque sorte à la table de son hôte, la moule, qui lui fournit de la nourriture – ici, le mucus qu'elle sécrète.





Pas vraiment un parasite, mais quand même...



Ce n’est pas une relation de "win-win", puisque le pinnothère, lui, n’apporte rien à la moule, ni du parasitisme, puisque le petit crabe ne nuit pas à la moule, du moins, tant que la nourriture ne vient pas à manquer (le crabe s'attaquerait alors aux branchies de la moule, sur lequel il n'y a plus de mucus) ou que trop d’individus ne se retrouvent dans la coquille.