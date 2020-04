"Je n'arrivais pas à dormir": magnifiques photos d'une rencontre avec un hérisson en province de Liège

(c) RTL INFO

Le portrait saisi dans la nuit silencieuse du village de Wonck en province de Liège est vraiment très beau. Son auteur s'appelle Ali. "Je n’arrivais pas à dormir, j’ai été me promener. Surprise. Il m’a regardé moi aussi, je lui ai dit que je voulais faire des photos, il s’est arrêté, il était magnifique, je l’ai attrapé et je l’ai mis dans les champs", nous raconte comme dans un conte cet amoureux de la nature. Les hérissons sont désormais tous sortis de leur hibernation au cours de laquelle, roulé en boule dans un abri garni de feuilles mortes, ils ont perdu un tiers de leurs réserves de graisse.

Ces petits mammifères profitent à présent des beaux jours pour reprendre du poil de la bête ou plutôt du pic de la bête. "Dès le crépuscule, il cherche sa nourriture composée d'insectes, de vers, d'escargots, de limaces, d'œufs, de fruits et de baies. Il est à ce titre un auxiliaire de tout premier plan pour les jardiniers. Il s'attaque parfois aux serpents, lézards, rongeurs, batraciens, oiseaux nichant à terre. Il passe la journée à dormir (environ 18 heures par jour) dans un gîte qu'il aménage avec des feuilles, ou sous un buisson, et ne sort pas en plein jour (excepté en de rares occasions, après une chute de pluie par exemple, ou parce qu'il a été dérangé)", peut-on lire dans la page Wikipédia qui lui est consacrée. Le hérisson est très actif et marche beaucoup. Avec ses petites pattes, il peut couvrir 5 à 8 kilomètres.

Malheureusement, comme tant d'autres, cet animal, qu'on retrouve dans toute l'Europe, a vu sa population fortement diminué au cours des dernières décennies à cause de l'activité humaine.