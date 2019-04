Elle a dû mettre sa peur de côté pour oser approcher l'animal.

"Je ne sais pas comment je vais faire ça ?", peut-on entendre au début de la vidéo. La femme ne semble en effet pas très à l’aise à l’idée de devoir toucher un serpent. On la voit ensemble attraper l’animal et tenter de le libérer. "Si tu peux y entrer, tu peux en sortir", lui dit-elle. Après plusieurs tentatives, elle finit par le libérer de la canette. "Tu pourras me remercier pour le reste de ta vie !"