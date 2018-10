"Sauvez aussi nos animaux": l’autocollant que les Wallons peuvent utiliser pour prévenir les services de secours

Pour prévenir les services de secours de la présence d’animaux dans une habitation, en cas d’incendie, par exemple, un autocollant pourra être apposé sur la façade. Le maître conservera aussi, sur lui, une carte à ce propos. Un nouveau dispositif que vous pouvez déjà commander gratuitement dès aujourd’hui. C’est une information Sud Presse.

Il s'agit d'un autocollant à placer sur la fenêtre. En cochant le symbole correspondant, l’habitant indique s’il possède un chien, un chat, un rongeur, un poisson ou un oiseau. Comme à Bruxelles depuis quelques mois, ce dispositif permet en Wallonie de signaler la présence d’un animal pour que les services de secours lui viennent en aide, en cas d’incendie, par exemple. "Evidemment, ça va être analysé au cas par cas, puisque c’est priorité à la vie humaine, assure Gilles Boonen, porte-parole de la zone de secours "Dinaphi". Les services de secours ne peuvent pas non plus prendre de risques inconsidérés pour pouvoir sauver des animaux, mais ils pourront le faire."

Confronté aux flammes, l’animal peut paniquer et s’en prendre aux pompiers. L’autocollant est aussi un outil qui peut protéger le personnel en intervention. "C’est une bonne idée dans le sens où on saurait déjà à quoi s’attendre lorsqu’on interviendra dans un domicile. Ça peut être des ambulanciers, avec chien dangereux, etc."

Le propriétaire peut aussi recevoir gratuitement une carte à glisser dans son portefeuille. S’il vit seul et fait, par exemple, un malaise, on y trouve les coordonnées d’une personne à contacter. "Lorsqu’on intervient chez des personnes qui doivent, par exemple, être évacuées à l’hôpital, en général, on ne sait pas quoi faire des animaux. On doit donc les mettre dans des refuges… Mais si on a des personnes à appeler afin de pouvoir leur remettre l’animal, c’est évidemment un plus."

Les propriétaires d’animaux peuvent passer commande dès aujourd’hui sur le site internet de Wallonie, en remplissant ce formulaire, et par téléphone via le numéro gratuit 1718. Livraison prévue dans les prochaines semaines.