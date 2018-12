"Sur la Terre des dinosaures": ce spectacle qui recrée des espèces à taille réelle est de retour chez nous (vidéo)

Déjà vu par 9 millions de personnes dans le monde, le spectacle live revient à Bruxelles pour le plus grand bonheur des amateurs de dinosaures. Un résultat saisissant grâce à des créatures animées, plus vraies que nature.

Ce bébé T-Rex semble presque vivant: l'illusion à de quoi surprendre. Durant plus d'une heure, un paléontologue raconte le destin des dinosaures: de la séparation des continents jusqu'à l'extinction brutale de l'espèce. Une saga qui respecte les plus récentes découvertes sur ce monde fascinant, comme nous l'explique Philippe Maymat, acteur: "Je joue ce spectacle depuis une dizaine d'années maintenant. Et il y a 10 ans, on était pas encore certains que certains dinosaures avaient des plumes. Et maintenant, on est en sûrs. Ils portent des plumes mais pas partout".

Ce spectacle se veut didactique et spectaculaire.