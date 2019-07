5 baleines secourues sur une plage de Floride: des centaines de volontaires ont dû intervenir (vidéos)

Des centaines de volontaires ont aidé à secourir cinq baleines échouées sur une plage de Floride lundi 29 juillet.

La Garde côtière et Clearwater Marine Aquarium ont dirigé le sauvetage, ont rapporté les médias locaux. Les baleines se sont retrouvées dans des eaux peu profondes et des tentes ont été dressées pour les protéger du soleil et prévenir les brûlures.

Trois d'entre elles ont été chargées dans des bateaux pour être relâchées dans le golfe du Mexique. Les deux autres ont été amenées jusqu'à la plage grâce à l'aide de bénévoles avant d'être emmenées par camion pour recevoir un traitement, a déclaré la chaîne américaine NBC.