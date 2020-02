À 4 mois, l'ourson polaire né au zoo de Vienne fait sa première sortie (vidéo)

Le 9 novembre dernier, un ourson polaire est né au zoo de Vienne, en Autriche. Le bébé et sa maman Nora sont restés à l'abri des regards des visiteurs jusqu'à présent. Il vient de faire sa première sortie.

"Notre bébé ours polaire est en bonne santé, il fait ses premiers pas, avait confié Stephan Hering-Hagenbeck, directeur du zoo de Vienne, le 21 janvier dernier. Pour l'instant, il est encore très chancelant, il ne sort donc pas de sa tanière. Mais avec la pratique il s'améliore. Nous sommes sûrs qu'il explorera de plus en plus les environs au cours des prochaines semaines, mais il lui faudra encore 3 semaines pour sortir avec sa mère et ensuite, bien sûr, il pourra être vu par les visiteurs du zoo." Cette fois, c'est fait, le bébé est sorti de sa tanière.

L'ourson polaire est âgé de 4 mois. Son genre est toujours méconnu et il n'a donc pas encore de prénom. D'après le zoo, sa maman Nora fait un "excellent travail". Il s'agit du premier ours polaire né au zoo depuis 12 ans.