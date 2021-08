A Bayonne, des dinosaures pour dénoncer la corrida

Des militants de l'association animaliste Peta se sont déguisés jeudi à Bayonne en dinosaures T-rex pour dénoncer "la mentalité de vieux fossile" des promoteurs de la corrida, "activité du passé, rétrograde et archaïque".

Le rassemblement, lors duquel une vingtaine de militants ont organisé une course en bord de Nive, voulait attirer l'attention sur Bayonne, première ville française à avoir organisé une corrida avec mise à mort en France, en 1853, selon Iris Douzet, porte-parole de Peta France, à l'AFP.

Pour les "aficionados", la corrida est une tradition immuable "mais une tradition ne garantit pas que ce soit moral et éthique", a ajouté Iris Douzet, "sûre que l'on tend vers l'abolition mais on aimerait juste que ce soit au plus vite".

La Société protectrice des animaux (SPA) avait tenté récemment de faire interdire la corrida dans plusieurs villes taurines françaises. Elle avait été déboutée à Bayonne en novembre 2020.

La Fondation Brigitte Bardot a également annoncé dans un communiqué jeudi démarrer une campagne d'affiches anticorrida dans les villes taurines à Orthez, également dans les Pyrénées-Atlantiques.