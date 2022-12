Animal Rights diffuse des images d'élevages de dindes tournées en caméra cachée

(Belga) L'organisation de défense des droits des animaux Animal Rights a capturé des images d'élevages de dindes en s'infiltrant dans trois d'entre eux en Flandre occidentale et en Flandre orientale. Elles montrent des animaux malades avec des plaques chauves, des excroissances et des plaies ouvertes. "Des dindes encore vivantes se trouvent entre des carcasses piétinées qui sont là depuis au moins plusieurs jours à certains endroits", déplore l'organisation, qui prépare une plainte contre les trois entreprises concernées.

Animal Rights profite que les supermarchés remplissent leurs rayons de dindes pour les fêtes pour agir dans la lutte contre la maltraitance animale en ressortant à nouveau des images d'élevage en caméra cachée. "Sur les images, nous voyons comment un animal avec un goitre de la taille d'une balle de ping-pong et des orteils gravement déformés trébuche dans l'étable", déclare Els Van Campenhout d'Animal Rights. "Ensuite, on voit une dinde avec une énorme tumeur sur la poitrine. On voit aussi une géante plaie ensanglantée sur un autre animal. C'est le standard, la situation 'normale' des élevages commerciaux de dindes." L'organisation de défense des droits animaliers a remis les images à l'inspection du bien-être animal en Région flamande (inspectie dierenwelzijn) et prépare une plainte contre les entreprises concernées. Un recueillement pour les dindes de l'abattoir Volys Star à Lendelede, en Flandre occidentale sera aussi organisé jeudi. (Belga)