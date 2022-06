Animal Rights introduit une nouvelle plainte contre l'abattoir de porcs de Torhout

(Belga) L'organisation des droits des animaux Animal Rights a introduit vendredi une plainte pour maltraitances animales contre un abattoir de cochons à Torhout. Elle déclare avoir capturé des images de porcs attendant en plein soleil dans un camion devant l'abattoir pendant au moins une demi-heure.

Les images réalisées datent du 16 juin. "La température extérieure tournait à ce moment aux alentours des 26 degrés. Sur les images, on peut apercevoir les porcs dans un camion très chaud, avec de l'écume à la bouche et des difficultés pour respirer", affirme la coordinatrice de campagne de chez Animal Rights, Els van Campenhout. "Si ça avait été des chiens, toute la Flandre aurait crié au scandale." "Le plan chaleur flamand, entré en vigueur en 2020, ne semble pas s'appliquer à ce genre de situation, à savoir des animaux transportés en pleine chaleur et souffrants de cette dernière. Il n'y avait même pas de système de refroidissement, alors que le protocole le prescrit", ajoute l'organisation. Animal Right s'est donc constituée partie civile en compagnie de GAIA pour les maltraitances animales observées sur la vidéo. En plus de cela, les deux organisations iront manifester devant les portes de l'abattoir le jeudi 7 juillet de 11h30 à 13 heures. Cette action est menée à la suite de la plainte qu'Animal Rights et GAIA avaient déjà déposée ensemble contre l'abattoir en 2020. Des images prises en caméra cachée montrant la façon dont les porcs étaient maltraités au sein de l'abattoir de Torhout étaient à l'origine de leur action commune. Depuis lors, les deux institutions réclament la fermeture de l'établissement.