Les frelons asiatiques, PIRES ENNEMIS des abeilles, débarquent: voici le cocktail que cette apicultrice leur réserve

L'arrivée du printemps marque la sortie des abeilles, et avec elles l'arrivée de leur pire prédateur: le frelon asiatique. Il est apparu dans nos régions il y a 5 ans. Les apiculteurs sortent leurs pièges pour les empêcher de nuire.

Les nids de frelons asiatiques sont le plus souvent installés à 20 mètres du sol, dans les arbres. Cette espèce est la plus grande crainte des 10.000 apiculteurs du pays. A Rebecq, chez Eliane Keppens, la présidente des apiculteurs de Belgique, il y a 750.000 abeilles à protéger de leur pire ennemi naturel: "Ça peut décimer une ruchette, c’est certain. Et elles savent que quand elles ont mangé toutes les abeilles qui volent, à l’intérieur il y a du couvain, comme chez elles, et là, c’est pure protéine", explique l'apicultrice. Le couvain, c’est en quelque sorte la maternité de la ruche, là où se trouvent les œufs, larves et nymphes. "Elles sont avides d’aller le chercher. Mais elles vont d’abord décimer toutes les butineuses qui sortent".

"Les abeilles ne boivent pas d'alcool"

Le printemps réveille les abeilles, mais aussi les reines des frelons. Ce sont elles qui bâtissent le premier nid et y créent le début d’une colonie. Et ce sont donc elles qu’il faut attraper en priorité, avec des pièges. Chez Eliane, ce sera du vin de noix et de la grenadine: "Du sirop de grenadine, avec un petit peu d’alcool, de la bière brune ou du vin blanc pour éviter de prendre les abeilles, qui ne boivent pas d’alcool, elles vont éviter ce genre de piège". Les sorties doivent également toujours être prévues pour les insectes plus petits que le frelon: "S’ils rentrent dans le piège, ils peuvent ressortir".

Un nouvel ennemi

Le frelon asiatique a fait des ravages en France. Il est apparu en Belgique il y a cinq ans. "C’est un nouvel ennemi, duquel elle n’a pas encore appris à se défendre, puisque ce sont les premières années de nos abeilles, il faudra plusieurs générations d’abeilles pour qu’elles puissent apprendre à s’en défendre".

En cas de découverte d’un nid, il est fortement déconseillé d’intervenir seul, sans formation et sans équipement.