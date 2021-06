Beau temps et fortes chaleurs: comment protéger votre chien?

Si vous souffrez des fortes chaleurs, c’est également le cas de vos chiens. Eux aussi doivent bien s’hydrater et faire attention au soleil pour leur éviter un coup de chaleur, une hausse anormale de leur température corporelle qui doit être d’environ 38,5 degrés. Alors, quels sont les bons gestes et ceux à éviter pour prendre soin de votre toutou avec ces températures ?

Myriam et Natal sont les propriétaires de Fifine. Chaque année, avec les fortes chaleurs, ils redoublent de prudence avec leur chien. "Quand il fait trop chaud, on reste à l'ombre", explique Natal. "On vient promener dans les bois le matin. L'après-midi, on essaie encore d'aller dans les bois avec elle. Et on a toujours de l'eau dans la voiture", explique Myriam. Ces gestes sont les bons si vous souhaitez protéger votre chien des fortes chaleurs et lui éviter un coup de chaud.

Hydratation, refroidir le corps du chien, mouiller ses pattes: quelques conseils

Le point le plus important est de toujours avoir de l'eau pour hydrater votre animal. Il est également important de les refroidir au niveau du corps. "Le mieux c'est de pouvoir mettre un essui frais, humide sur leurs poils. Ne pas les mouiller complètement parce que l'eau va au contact du corps et donc ils ont encore plus chaud mais vraiment mettre quelque chose qui peut le refroidir donc soit un essui soit un gilet fait pour les chiens qui peut se mettre dans l'eau et qui permet de les refroidir", détaille Frédérique Becret, vétérinaire.

Vous pouvez également mouiller leur pâte. Par contre, attention aux idées reçues, tondre son chien est plutôt déconseillé: "Comme ils sont souvent sur le sol, ça permet d'assurer un contact, donc le chien a pris certaines habitudes. Et le temps est très changeant en Belgique, on peut perdre facilement 10-15 degrés. Si on le rase, il pourra avoir froid. On conseille vraiment de faire un bon brossage du chien plutôt que de le raser totalement", poursuit-elle.

Et à la maison? Comment les rafraîchir?

Pour profiter chez vous avec votre chien, les enseignes regorgent d'un tas d'accessoires. Dans ce magasin, presque tout a été vendu en à peine deux semaines, particulièrement les piscines. Mais une multitude d'accessoires rafraichissants pour votre chien existent et sont encore disponibles: "Vous avez tout ce qui est bandana pour rafraichir le cou et la tête du chien. Puis vous avez tout ce qui est accessoire pour la piscine, les jouets flottants. Et des jouets à mettre au congélateur", détaille Hélène De Wouters, vendeuse du magasin. Parfait pour l'été!

Des produits de soin sont également disponibles et appréciés des clients, notamment en cas de fortes chaleurs. "Il y a les lotions rafraîchissantes, c'est une lotion uniquement à base de plantes, fabriquée en Belgique. Cette lotion va rafraichir la peau du chien, elle va aussi les soulager de petites blessures et ça va éloigner tiques et puces", continue-t-elle.

Dernier conseil, être attentif à la température du sol, particulièrement le tarmac et le sable qui peut brûler les coussinets de nos amis à quatre pattes. En cas de blessure, bien les désinfecter avec de l'isobétadine et appliquer une crème cicatrisante.