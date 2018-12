Carnet rose au zoo de Planckendael: un KOALA est né (vidéo)

La femelle koala Alinga a donné naissance à son deuxième bébé en un an, annonce jeudi le parc animalier de Planckendael, situé à Malines. Les responsables du parc ont remarqué qu'un petit sortait ponctuellement une patte ou une oreille de la poche de sa mère. Il a probablement 6 mois.



Un petit bébé était déjà apparu sur le dos de la femelle koala en mars dernier. Le jeune était né en septembre 2017. Les petits koalas naissent sourds et aveugles et passent les premiers mois de leur vie protégés dans la poche de leur mère jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment grands pour mettre le nez dehors.

Le parc malinois participe au programme international de reproduction de l'espèce, qui est menacée dans son pays d'origine - l'Australie - par la disparition des forêts d'eucalyptus, leur source d'alimentation, et par d'autres facteurs humains tels que les collisions ou les attaques par des animaux de compagnie.