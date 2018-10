Ce Belge vole en paramoteur avec ses OIES (vidéo)

Toon, un habitant de Zottegem, a dressé des oies pour l'accompagner pendant ses vols en paramoteur. C'est sa passion.

Toon Hylebos vole comme des milliers de personnes mais, lui, il ne le fait plus jamais seul. Trois oies éduquées depuis leur toute première semaine de vie le suivent partout jusqu'à le confondre avec un congénère. Et Toon d'expliquer comment est née cette étroite proximité entre lui et ses animaux: "Quand une oie est dans son nid, la première chose qu'elle voit c'est sa maman. Je suis la première personne qu'elles ont vue. Mistral, Aoi et Nucli pensent donc que je suis leur papa", explique-t-il.

Et pour arriver à voler avec ses animaux, Toon a dû les entraîner tous les jours. C'est le seul moyen d'apprendre aux oies à le suivre et s'habituer au bruit du moteur. Il a fallu chaque jour augmenter les distances pour obtenir cette sensation indescriptible de voler avec les oiseaux... Toon est maître chien dans la police fédérale. Il a une certaine expérience dans le dressage, mais ce qu'il a réussi en 3 mois à peine est tout simplement incroyable.

"Avec 3 oies qui sont à tes pieds, c'est magique", confie Toon.