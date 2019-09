Ce veau est né avec une jambe sur la tête après avoir absorbé sa jumelle in utero (photos)

Elsie, un veau, a absorbé sa jumelle in utero. L'animal est né avec cinq jambes et trois oreilles. Son propriétaire l'a exposé dans un marché en Louisiane dans l'espoir de la vendre, mais sans succès. Jusqu'au jour où un fermier a posé son regard sur elle. Contrairement aux autres personnes, Matt Alexander a été touché par son apparence particulière. Il a accueilli l'animal chez lui.



Vous devez Un poste Facebook a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Matt et sa fiancée Maghin Davis souhaitent désormais rendre le quotidien d'Elsie plus agréable. La solution pourrait être une opération mais cette option aura un coût important. Le couple a donc lancé une collecte de dons pour pouvoir payer les soins de leur petit veau. "Nous collectons des fonds pour acheter des aliments, pour payer les factures de vétérinaire, les médicaments et les tests dont Elsie aura besoin pour déterminer quelle est la meilleure voie à suivre pour elle", a expliqué Maghin Davis sur Facebook.



Vous devez Un poste Facebook a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.