Ces hippopotames ADORENT se faire laver les dents au jet d'eau (vidéo)

Le lavage de leurs dents au jet d'eau est une source de joie pour Marushka et son fils Fanda. Au départ, les gardiens du zoo de Prague ont pointé le jet sur eux pour les amener à se déplacer. "On a commencé ce nettoyage par hasard en essayant de les persuader d'aller à l'extérieur", raconte Jiri Svoboda, employée du zoo. "Ils aimaient tellement le jet d'eau", a-t-elle constaté.

Et le jet s'est aussi avéré un très bon moyen de déloger les restes de nourriture coincés entre leurs dents. En l'absence de ces services de nettoyage, les hippopotames sauvages permettent à des petits oiseaux ou des poissons d'entrer dans leur bouche pour éliminer les restes de nourritures.



Après la séance, Marushka et Fanda sont récompensés avec des laitues et des carottes.