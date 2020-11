Cette adorable chouette a été retrouvée dans le sapin du Rockefeller Center: elle a passé 3 jours sans manger ni boire (photos)

Une étonnante découverte a été faite dans le sapin du Rockefeller Center à New York. Celui-ci dissimulait une chouette.

Alors que l'équipe d'installation du sapin du complexe commercial Rockefeller Center le libérait de sa bâche, elle a fait une étonnante découverte. Une petite chouette y était nichée, à 23 mètres de hauteur. L'animal aurait donc passé trois jours sans eau ni nourriture, coincée dans l'arbre bâché pour le transport.

Une organisation de protection des animaux sauvages a pris en charge la chouette. "Nous lui avons donné des liquides et nous la nourrissons de toutes les souris possible, confie le Ravensbeard Center sur sa page Facebook. Jusqu'ici, tout va bien, ses yeux sont brillants et semblent relativement en bon état malgré tout ce qu'elle a vécu." L'animal a été baptisé Rockefeller, en clin d'œil à cette mésaventure.