Christophe n'en croit pas ses yeux: "Je viens de voir un papillon en plein mois de janvier"

Christophe n’en revient pas de la découverte qu’il a faite chez lui dans son jardin en plein mois de janvier. Incrédule face à cette visite impromptue, il a déclenché le bouton orange Alertez-nous pour nous en faire part, après l’avoir immortalisé grâce à son smartphone : "J’ai trouvé un papillon magnifique venu se poser sur une palette en bois recouverte de neige, c’est tellement rare de pouvoir en observer, mais à cette période c’est juste incroyable... C’est d’ailleurs très étonnant qu’il ne soit pas en hibernation, il ne devrait normalement en sortir que pour le printemps !", estime l’internaute.

Nous avons soumis ce cliché à des experts de Natagora (association spécialisée dans l'étude et la protection de la biodiversité en Wallonie). Et contrairement à ce que l’on pourrait penser, cette visite en plein hiver n’est pas quelque chose d’inhabituel.

Le papillon que Christophe a aperçu a été identifié par les experts que nous avons contactés comme étant un "Paon du jour".

"Les papillons de jour passent l'hiver à certains stades de leur cycle de métamorphose (oeuf, chenille, chrysalide, adulte) en fonction des espèces. Le Paon du jour, passe l'hiver sous forme adulte", nous informe Jean-Yves Paquet, ornithologue et directeur du département études chez Natagora.

"Il est possible de découvrir des adultes endormis par exemple dans des tas de bois ou de planches, dans un garage, une remise, etc. J'imagine que c'est ce qui s'est passé ici. Lorsqu'on range des remises de jardins en hiver, on trouve souvent des papillons adultes vivants mais endormis pour l'hiver. Mieux vaut d'ailleurs ne pas les déranger”, conseille l'expert.

Patrick Lighezzolo, assistant de terrain chez Natagora, nous explique que depuis le 1er janvier 2021, 32 observateurs ont comptabilisé 214 individus de cette espèce sur 29 communes différentes.

Et Patrick de livrer un conseil : "Le papillon de Christophe pourrait survivre si on le place dans un endroit frais, comme une cave non chauffée, un hangar, une étable, à l’abri des courants d’air et de la lumière. Il ne faut surtout pas qu'il ait du soleil sur lui."

"Tous ces papillons adultes, chrysalides ou chenilles qui hibernent, supportent le froid grâce à des substances antigel qui leur permettent de résister à des températures très inférieures à 0°C. Mais ces éléments chimiques bien utiles, n’apparaissent dans leur corps qu’à l’automne… ", renseigne Julien Perrot, rédacteur en chef de la Salamandre dans sa Minute nature n°77, publiée sur YouTube.