Comment habiller nos animaux de compagnie avec ces températures glaciales?

Le froid est de retour. Comment habiller nos animaux de compagnie par ce temps glacial? Comment voir qu'ils ont froid?Pour en parler, Julie Willems, comportementaliste animalier et éthologue, était l'invitée d'Alix Battard sur le plateau de RTL INFO "Bienvenue" ce midi.

Nos animaux peuvent-ils avoir froid? Nos animaux, "chiens et chats", peuvent effectivement avoir froid mais ils ne le ressentent pas de la même manière, explique Julie Willems : "Ils ressentent le froid mais pas aussi vite. Ils sont beaucoup plus résistants que nous".

Comment l'expliquer ? "Ils ont une voire deux couches de poils. La plupart des chiens ont un 'sous-poil' qui pourrait correspondre pour nous à une polaire. Et ils ont aussi un 'poil de couverture', le poil extérieur que l'on voit qui a plus une fonction d'imperméabilisant. Donc c'est comme si on avait une polaire et un imperméable dessus", illustre-t-elle.

Comment se rendre compte que notre animal à froid ? "La seule vraie façon de s'en rendre compte c'est par les tremblements de l'animal. Le chien peut aussi se figer", explique Julie Willems.

Le manteau pour chien ou chat, est-ce vraiment utile ? "Tout dépend la race. Si on a des races avec beaucoup de poils ou de longs poils, il ne faut absolument pas ajouter de manteau", met en garde la comportementaliste animale. "Par contre, les chiens qui n'ont pas de poils ou les chiens qui ont peu de poils, courts et forts plaqués sur la peau, par exemple les chihuahua ou les lévriers, ça peut être très utile de leur mettre un manteau".

Faut-il limiter le temps de sortie en hiver ? "Non, absolument pas. Par contre, s'il fait vraiment froid, il ne faut pas trop s'arrêter. L'animal va plus vite ressentir le froid si on s'arrête pendant 30 minutes par exemple".

Le chien peut attraper un rhume ? "Le chien et le chat peuvent attraper des rhumes mais c'est extrêmement rare et pas aussi visible que pour nous, ils ont le nez qui coule un peu".

Et les chats, faut-il les interdire de sortir parce qu'il fait plus froid dehors ? "Soit le chat à une chatière et alors il peut décider de sortir et entrer quand il veut. Dans ce cas là, on ne s'en préoccupe pas trop. Soit c'est nous qui sortons le chat le matin et le rentrons le soir par exemple s'il n'a pas de chatière, et dans ce cas-là, il faut veiller à ce que le chat ait un abris bien protégé du froid et du vent au maximum. Pour les jours où il fait vraiment froid, mieux vaut ne pas le sortir ou être à la maison pour surveiller ces entrées et sorties", détaille-t-elle.

Julie Willems conseille aussi d'éviter de changer le panier de place, surtout pour le placer près d'une cheminée ou du chauffage. Si l'animal en ressent le besoin, il ira se coucher près d'une source de chaleur de son plein grès.