Comptages massifs d'oiseaux ce week-end dans le cadre de l'EuroBirdwatch 21

(Belga) A l'occasion des journées européennes de la migration (EuroBirdwatch), un comptage massif des oiseaux aura lieu le week-end des 2 et 3 octobre. Avec plus d'une dizaine de pays participants, l'évènement est considéré comme le plus grand de la sorte en Europe. Du côté de la Belgique, les experts de l'asbl francophone Natagora et l'association néerlandophone Natuurpunt, tous deux partenaires de l'organisation, partageront leurs résultats tout en ouvrant les portes de leurs observatoires au public.

Cet évènement sera également l'occasion pour Natuurpunt d'attirer l'attention du public sur la problématique des oiseaux migrateurs. En effet, ces derniers doivent faire face au changement climatique et à l'intensification des terres et du braconnage. Des millions d'oiseaux sont encore tués dans la Méditerranée au cours de leur voyage de l'Europe vers l'Afrique. Dimanche, l'organisation internationale BirdLife rassemblera tous les résultats obtenus, avant de normalement publier mardi les totaux au niveau européen. BirdLife est une organisation de conservation de la nature active dans plus de 120 pays avec comme missions de protéger les valeurs de la nature et de s'attaquer aux problématiques rencontrées par les oiseaux. (Belga)