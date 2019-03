Coup de blues pour un éléphant: chassé de son troupeau, il vagabonde dans une ville en Chine (vidéo)

Chassé de son troupeau par un autre mâle, un éléphant s'est retrouvé à vagabonder dans la ville chinoise de Meng'a ce dimanche. Désorienté et déprimé, l'animal s'est déplacé au cœur de la cité. Les habitants ont évacués les rues au fur et à mesure de l'avancée du pachyderme.



Dix véhicules ont finalement été endommagés, mais personne n'a été blessé. Après 30 minutes d'efforts, les habitants et les secours sont parvenus à diriger l'éléphant vers un lieu plus sûr.



L'éléphant d'Asie, une espèce protégée en Chine, est l'animal le plus grand vivant sur terre en Asie. Dans le pays, il ne vit que dans des provinces du sud-ouest. Mais on le retrouve aussi au Laos, en Thaïlande, au Viêt Nam, au Cambodge au Népal, en Inde, en Indonésie, en Malaisie et au Myanmar.



Ces dernières années, l'augmentation du nombre d'incidents entre éléphants et humains a fait des blessés et a causé de nombreux dommages en Chine. La prévention de telles situations est devenue une préoccupation pour de nombreux experts chinois et étrangers.