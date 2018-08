Coup dur pour Pairi Daiza: le parc perd son deuxième koala en à peine trois semaines

Le parc Pairi Daiza l’a annoncé hier sur sa page Facebook: Carina, l’une des femelles koala du parc, est morte hier, à peine trois semaines après le décès de Zelda. Carina était porteuse du koala-rétrovirus, est-il expliqué: "Ce virus peut ne jamais se développer. Malheureusement, chez Carina il s’est développé, très rapidement, et il nous a pris notre belle petite. Le koala-rétrovirus est comparable à la leucémie des chats parce qu’il est viral et aussi destructeur. Par contre, le koala-rétrovirus est présent dans le génome du koala, ce qui rend le développement d’un vaccin impossible et une chimiothérapie inefficace".



Elle est partie paisiblement

Le parc précise, dans un message plein d’émotion, que la petite femelle est partie paisiblement en présence des vétérinaires et de ses soigneurs. Le 1er août dernier, le Jardin des Mondes annonçait le décès d’une autre femelle, Zelda, des suites d’une gastro-entérite sévère.