Une pieuvre très rare pour la Côte belge retrouvée à Coxyde

Une pieuvre blanche a été retrouvée vendredi sur la plage de Saint-Idesbald. Elle se trouve actuellement dans un aquarium du centre de visiteurs provincial Duinpanne, mais sera bientôt relâchée. C'est la quatrième fois seulement que ce type de céphalopode est repéré au littoral belge depuis 1934.

L'animal a été signalé vendredi à hauteur du Yachting Club de Saint-Idesbald. Il se trouvait dans une petite mare avec trop peu d'eau pour lui permettre de se mouvoir. Il a donc été admis au centre provincial, où ce spécimen adulte pourra récupérer les forces nécessaires avant de reprendre la mer. Il est important de la relâcher assez rapidement, probablement la semaine prochaine, car l'eau pourrait devenir plus froide et la nourriture se raréfier. La pieuvre blanche vit généralement en Méditerranée ou le long des côtes européennes de l'océan Atlantique. Elle peut mesurer jusqu'à 50 centimètres de haut avec une envergure pouvant aller jusqu'à 70 centimètres. C'est probablement la température élevée de l'eau qui l'a amenée jusqu'à Coxyde. Ce n'est que la quatrième fois que ce type de poulpe s'échoue sur une plage belge. Les précédentes découvertes remontent à 1934, 2015, et la dernière en date, au Coq, en 2019.

