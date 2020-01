CRAQUANT: Rusty, un Border collie, partage son eau avec un koala assoiffé en Australie (vidéo)

Andrew Frost, un Australien, a publié une adorable vidéo sur son compte Facebook. On y voit un chien et un koala boire de l'eau ensemble.

"Mes voisins ont un koala qui vient boire un verre quand il fait vraiment chaud." C'est ce qu'écrit Andrew Frost sur son compte Facebook en commentaire d'une vidéo. Sur celle-ci, on peut voir un koala, visiblement assoiffé, venir boire dans le même récipient qu'un chien. D'après Andrew, les deux animaux sont même amis.

"Riley et Olivia Stone ont un chien, Rusty, qui connaît assez bien le koala et ils sont amis. La famille a de superbes vidéos de ce bel animal."

La saison des incendies a déjà fait 26 morts en Australie, réduit en cendres une superficie totale de 100.000 km² et détruit plus de 2.000 maisons. Andrew Frost en est bien conscient, mais souhaitait partager cet adorable moment. "Oui, le pays est en feu, le changement climatique est réel et de nombreux politiciens sont dans le déni, mais c'est sympa de poster quelque chose qui fait sourire."