De plus en plus de chiens et chats obèses: voici les deux raisons principales

Le surpoids ne concerne pas que les êtres humains. Nos animaux domestiques comme les chiens et les chats sont aussi touchés. Plus d'un tiers d'entre eux sont trop gros. La faute, comme chez nous, aux habitudes alimentaires et au manque d'exercice.

Nous rencontrons un homme qui promène son chien sur les bords de la Meuse. Youki, un borde-collie, se balade trois heures par jour avec son maître. Sa race, comme d'autres, est prédisposée au surpoids. "Il est gâté. Il aime bien manger. Il reçoit ses croquettes, ce qui est normal. Mais il a aussi les restes de table. C'est peut-être moins bien, mais il adore", admet son maître. Nous nous rendons ensuite auprès de Marianne Diez, docteur en médecine vétérinaire à l'université de Liège. Elle montre un chat qui est en surpoids d'un kilo, soit 16 kilos supplémentaires à l'échelle humaine. Quelles sont les causes de l'obésité chez les chiens et chats? "Il y a d'une part l'excès d'aliments provoqué par une alimentation à volonté, une distribution de friandises ou encore l'excès de récompense. D'autre part, il y a le manque d'exercices et la stérilisation", résume la scientifique.

Aujourd'hui, les vétérinaires sont formés pour mesurer l'indice de masse corporelle (IMC) car ils sont de plus en plus confrontés à l'obésité morbide chez les chiens et chats. Les risques pour la santé sont nombreux: diabète, arthrose, troubles respiratoires ou encore intolérance à la chaleur.

Dans les magasins de produits pour animaux, il existe jusqu'à 200 sortes de croquettes différentes qui s'adaptent à chaque animal. On y vend aussi des gamelles anti-glouton pour empêcher le chien d'avaler de trop grandes quantités de nourriture. Mais, comme pour l'être humain, le meilleur moyen de garder son animal en bonne santé reste l'exercice physique