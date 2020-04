Depuis quelques jours, ces photos prises à Pairi Daiza font le tour du monde: "Un peu de bonheur à partager"

CNN, le Daily Mail, The Sun… De nombreux médias étrangers ont partagé des photos prises à Pairi Daiza. Les stars ? Des orangs-outans et des loutres pensionnaires du parc.

"Un peu de bonheur à partager, écrit Pairi Daiza sur sa page Facebook. Si nous sommes éloignés les uns des autres en cette période si difficile pour nous tous, certains de nos protégés apportent des milliers de sourires sur les cinq continents… Depuis plusieurs jours, la presse internationale présente à ses lecteurs, confinés comme vous et nous, des photos et vidéos d'Ujian, Sari, Berani et les loutres prises à Pairi Daiza, dans le Royaume de Ganesha."

Ces photos ont été partagées par de nombreux médias, mais aussi par J.K. Rowling, l'auteure de Harry Potter. "Oh Mon Dieu. Mes animaux favoris ensemble, partageant une histoire. Et si vous savez que ça a été photoshopé, ne me le dites pas, car je ne veux pas savoir", a-t-elle plaisanté sur son compte Twitter.



