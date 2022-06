Des animaux appellent à signer l'initiative contre l'expérimentation à Bruxelles

(Belga) Un petit groupe de personnes déguisées en animaux ont dansé mardi, entre 12h00 et 14h00, devant le parlement européen à Bruxelles, sur la chanson de Lene Lovich et Nina Hagen "Don't Kill the Animals" (Ne tuez pas les animaux).

Ils appelaient, au moyen de banderoles et pancartes, à signer l'initiative citoyenne européenne pour inciter l'Union européenne (UE) à supprimer progressivement l'expérimentation animale, à commencer par celle menée pour des cosmétiques. Cette dernière a dépassé les 640.000 signatures, mais doit atteindre le million d'ici le 31 août prochain pour que la Commission européenne examine la demande formulée. Cette action était portée par l'association PETA (Pour un Traitement Éthique des Animaux) et les organisations belges GAIA et Animal Rights. Quelques-uns de leurs militants ont déployé des banderoles sur la place du Luxembourg avec notamment deux images de chiens mettant en exergue leurs regards. "Si nous considérons comme inacceptable l'expérimentation sur les humains, comment pouvons-nous autoriser l'expérimentation sur d'autres êtres qui connaissent autant la douleur et la souffrance que nous ?", questionne Jen Hochmuth, coordinatrice de campagne pour Animal Rights. Les associations avancent que plus de 9 millions de souris, rats, poissons, chiens et autres animaux ont été utilisés en 2017 dans des procédures scientifiques au sein de l'Union européenne. Les députés européens Caroline Roose (France Verts/Alliance libre européenne), Anja Hazekamp (Pays-Bas - Parti pour les animaux), Manuela Ripa (Allemagne - Parti écologiste-démocrate), Michal Wiezik (Slovaquie - progressiste) ou encore Martin Buschmann (Allemagne - Indépendant) sont passés à la mobilisation. L'initiative citoyenne européenne "Pour des cosmétiques sans cruauté - S'engager en faveur d'une Europe sans expérimentation" a été lancée par le réseau "Cruelty Free Europe", la Coalition européenne pour mettre fin à l'expérimentation animale, l'Eurogroup for Animals, l'organisation de protection animale Humane Society International Europe et PETA.