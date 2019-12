Des centaines de bébés tortues sont relâchés sur cette plage au Pakistan (vidéo)

Des centaines de bébés tortues viennent d’être relâchés dans la mer d’Oman par des responsables de la faune sauvage.

Au Pakistan, des responsables de la faune sauvage viennent de relâcher des centaines de bébés tortues dans la mer d’Oman, dans le but d’un effort de conservation. Le département de la faune du Sindh explique en effet que d’octobre à novembre, les tortues vertes arrivent sur les plages de Hawksbay et Sandspit pour pondre des œufs dans le sable. Le personnel du département s’occupe alors des œufs jusqu’à ce qu’ils éclosent 40 à 60 jours plus tard à la pépinière de conservation des tortues marines. Ils sont ensuite relâchés dans la mer d’Oman.

Cette année, les nids ont été perturbés par les récentes tempêtes dans la mer d’Oman. Mais le Sindh Wildlife Department a réussi à libérer plus de 4.600 bébés tortues marines. Ces animaux ont une espèce de vie de 100 ans.