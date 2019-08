Des chiens qui devaient être mangés en Chine seront proposés à l'adoption

Quelques chiens, sauvés d'une mort certaine lors du festival de la viande de chien de Yulin qui s'est déroulé fin juin dans le sud de la Chine, vont être proposés à l'adoption en France, a annoncé jeudi l'association Stéphane Lamart.

"On n'a pu en sauver que neuf de l'abattoir mais c'est un symbole. On veut montrer ce qui se passe en Chine, que les gens soient conscients et aident les activistes chinois qui en récupèrent des centaines dans des camions et manquent cruellement d'argent", a rapporté Stéphane Lamart, responsable éponyme de l'association de défense des animaux. Le festival de Yulin, qui a lieu sur quelques jours en juin dans la région de Guangxi et au cours duquel des milliers de chiens et de chats sont vendus et consommés, est de plus en plus critiqué par les défenseurs de la cause animale.

L'ONG qui avait lancé fin mai une collecte de fonds, avec le soutien de personnalités, dont le chanteur français Michel Sardou, afin de soutenir les associations locales dans la région de Yulin, a sensibilisé plus de 900 donateurs et récolté plus de 25.000 euros qui ont permis le rapatriement des chiens en France. Stéphane Lamart espère aussi qu'"avec les réactions des internautes du monde entier le gouvernement chinois fera cesser cette pratique dans un pays où aucune loi ne protège les animaux".

Agés de deux à quatre ans, ces chiens proviennent du refuge de l'association "Rushton Dog Rescue - Saving dogs from the meat trade" de Yulin. "Ils sont en parfaite santé, ont été identifiés avec une puce électronique et ont leurs papiers en règle", a précisé William Burkhardt qui faisait partie du voyage avec deux militants. Il a adopté "Monsieur Crackers", un bâtard craintif, et postera régulièrement des vidéos de la nouvelle vie de l'animal sur Facebook. Les autres attendent un maître au refuge de l'association en Normandie. Une pétition signée par 160.000 personnes a été remise fin mai à l'ambassade de Chine à Paris pour dénoncer ce festival.