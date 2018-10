Des images RARES: une immense tortue filmée à la Côte belge (vidéo)

Une tortue luth, la plus grande de toutes les espèces de tortues, a été filmée jeudi au large de Nieuport, rapporte l'Institut des sciences naturelles, qui a posté les images sur sa page Facebook. Cet animal s'approche rarement des zones côtières et, en Belgique, seuls trois échouages de tortues luth ont été répertoriées au cours des dernières décennies, souligne l'Institut.

La tortue luth reste habituellement en eaux profondes, sauf pour pondre ses oeufs sur les plages des régions tropicales ou subtropicales. Elle s'est sans doute rapprochée du littoral belge pour y manger des méduses, qui abondent pour le moment en mer du Nord et qui constituent son repas quasi exclusif.

"En 1998 et 2000, des tortues luth avaient été découvertes pour la dernière fois sur des plages de Belgique. Aux Pays-Bas, où la côte est plus grande, des tortues luth ont été aperçues plus souvent mais le phénomène reste rare en mer du Nord", commente Jan Haelters, de l'Institut des sciences naturelles. La tortue luth est reconnaissable par sa taille, immense. L'individu qui s'était échoué en Belgique en 2000 (et y était décédé), pesait ainsi 369 kilos tandis que la distance entre ses deux pattes avant atteignait 2,4 mètres.

Si les femelles reviennent régulièrement sur terre pour pondre, les mâles passent toute leur vie dans l'eau. L'espèce est menacée en raison des résidus de plastique dans les océans, des filets de pêche ou encore des oeufs qui sont dérobés, précise Jan Haelters.