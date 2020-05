Ces manchots d'un zoo américain visitent… un musée: "Nous cherchons des moyens d'enrichir leur journée" (vidéo)

Des manchots du zoo de Kansas City ont visité le musée Nelson-Atkins. Le but ? Les divertir en l'absence de visiteur.

"Nous cherchons en permanence des moyens d'enrichir leurs vies et de stimuler leurs journées, confie Randy Wisthof, directeur exécutif et PDG du zoo de Kansas City. Pendant cette période de confinement, les visiteurs manquent vraiment à nos animaux." C'est pour cette raison que quelques manchots ont visité le musée Nelson-Atkins.

"Ils ont clairement semblé réagir beaucoup mieux au Caravage qu'à Monet, explique Julian Zugazagoitia, directeur exécutif et PDG du musée Nelson-Atkins. Ce sont des manchots péruviens, donc on parlait un peu espagnol et ils ont vraiment apprécié l'histoire de l'art."

